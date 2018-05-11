Назарбаев нашел конкурента Иссык-Кулю в виде озера Алаколь и призвал бизнесменов вложиться в него

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 10 мая посетил выставочный комплекс «Atameken business city» в городе Талдыкорган. Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе посещения ему рассказали о деятельности комплекса, в котором в формате open space функционируют центр обслуживания предпринимателей, площадка для проведения бизнес-форумов и встреч, а также бизнес-инкубатор, осуществляющий поддержку начинающих предпринимателей с момента возникновения идеи до ее коммерциализации.

Аким Алматинской области Амандык Баталов представил главе республики информацию о ходе реализации в регионе программ «Цифровой Казахстан», «Рухани Жангыру», «Пять социальных президентских инициатив».

В ходе встречи с представителями бизнес-сообщества области Н.Назарбаев отметил, что на протяжении 26 лет независимости в Казахстане создаются необходимые условия для развития малого и среднего бизнеса.

«Даже «Пять социальных инициатив» - это тоже возможности для развития бизнеса. Строительство жилья и все, что связано с этой сферой: производство стекла, кирпича, других строительных материалов, все это также ресурсы для ведения бизнеса. Строительство дорог, школ, больниц, инфраструктуры - это тоже бизнес. Предпринимателям необходимо использовать эти возможности», - сказал президент.

Он акцентировал внимание присутствующих на преимуществах Алматинской области, в том числе уникальных природно-климатических условиях, выгодном географическом расположении и неограниченном потенциале для развития туристического кластера.

«Я агитирую вас поработать на Алаколе, я вчера был в том месте. Там очень хорошие возможности. Если раньше в том регионе отдыхало всего 400 тысяч человек, в прошлом году - в два раза больше, а в этом году ожидается больше миллиона отдыхающих. Есть дороги, инфраструктура. Необходимо только строить. На Алаколе уже строят пятизвездочные гостиницы и хорошие туристические комплексы. Можно сделать такие превосходные условия, что все казахстанцы будут ездить сюда», - сказал глава государства.

В завершение встречи он поставил задачу развивать сельскохозяйственные культуры, которые традиционно выращивались в Алматинской области.

«Сейчас запущены новые сахарные заводы, производство сахара увеличивается. Уже производится 60 тысяч тонн сахара, есть возможности для наращивания. Сейчас в Ушаралском районе выращивают сою, ячмень. Работают солодовый завод, фруктовое хозяйство, специализирующееся на алматинском апорте в индустриальном масштабе», - отметил Н.Назарбаев.

Кроме того, в ходе посещения нового здания Дворца торжеств и ознакомления с его деятельностью президенту доложили о строительстве объектов социально-культурного назначения: бассейна на 570 мест, крытого легкоатлетического манежа, физкультурно-оздоровительного комплекса, музыкальной и общеобразовательных школ, а также драматического театра.

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Алаколь (каз. Алакөл, от ала көл — яркое, разноцветное озеро) — горько-соленое бессточное озеро Казахстана, расположено в полупустынной зоне на востоке Балхаш-Алакольской котловины, на высоте 343 метров. Вытянуто с запада на восток, площадь (с островами) — 2696 км², длина — 104 км, максимальная ширина — 52 км, глубина — до 54 м, объем воды — 58,56 км³. Годовые колебания уровня составляют 1,2 м. Ледостав продолжается с января по апрель. Купальный сезон длится около 3,5 месяцев (с июня до середины сентября). Вода имеет хлоридно-натриевый состав.

Иссык-Куль (кырг. Ысык-Көл — «горячее озеро») — самое большое озеро в Кыргызстане, бессточное, входит в 30 крупнейших по площади озёр мира и на шестом месте в списке самых глубоких озёр. Расположено в северо-восточной части республики на высоте 1609 м над уровнем моря. Озеро бессточное, в него впадает до 80 сравнительно небольших притоков. Вода солоноватая (минерализация воды — 5,90 ‰). Объём воды равен 1738 км³, площадь зеркала воды — 6236 км², протяжённость береговой линии — 688 км, средняя глубина — 278 м, наибольшая же глубина почти в 2,5 раза больше и равняется 702 м. Протяжённость Иссык-Куля с запада на восток равна 182 км, а с юга на север — 58 км.