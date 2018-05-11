В Самарканде школьные ворота насмерть придавили ученика

CA-NEWS (UZ) - Ученик 6-класса средней школы №71 в городе Самарканде Жонибек Хамракулов 4 мая трагически погиб на территории школы. По словам его родственников, на мальчика упали ворота, незаконно установленные на территории учебного заведения местным предпринимателем.

Родственники утверждают, что ворота были установлены неправильно, поэтому упали и насмерть задавили ребенка.

"Мой племянник и другие школьники постоянно проходили через эти невысокие ворота. Позже выяснилось, что они были установлены три года назад местным предпринимателем З.Р., живущий по соседству со школой. Ворота были установлены не по правилам, без фундамента, поэтому шатались. Племянник хотел повисеть на воротах, когда проходил через них, но в это время они упали на него и задавили его голову," – сказал один из родственников Жонибека Хамракулова.

Директор средней школы №71 в городе Самарканде Зебихон Ахмедова частично подтвердила информацию о том, что небольшой участок на территории учебного заведения был передан местному предпринимателю для строительства спортзала. Но она отметила, что "официального разрешения местных властей еще не было получено".

Один из местных жителей заявил о том, что директор школы лжет журналистам, чтобы снять с себя ответственность перед народом за смерть 12-летнего ученика.

"Я сам живу по соседству с этой школой. Хорошо знаком с предпринимателем З.Р.. В городе у него есть магазин строительных материалов. На территории школы он хотел построить себе склад. Нашим жителям не нужен спортзал, потому что в махалле уже есть большой спортзал. Я могу даже отправить вам фотографию этого спортзала. Погибший Жонибек тоже занимался в этом спортзале, брал уроки по самбо. Он участвовал в нескольких соревнованиях, получал призовые места. А у местного предпринимателя не хватило бы денег для строительства спортзала, – сказал собеседник.

У пресс-секретаря ГОВД Улугбека Омонова не удалось получить комментарий.