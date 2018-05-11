В регионах Казахстана пройдут Дни культуры Астаны

CA-NEWS (KZ) - В регионах Казахстана пройдут Дни культуры Астаны, посвященные 20-летнию города.

Как сообщает пресс-служба акимата столицы, концерты, выставки, спектакли, подготовленные творческими коллективами в рамках гастрольного тура «Астанадан ақ тілек», казахстанцы смогут посмотреть с 12 мая до конца сентября.

Творческая делегация города уже отправилась в Западный Казахстан. Жители городов Актобе, Уральск, Актау и Атырау смогут посетить театрализованные постановки, выставки и праздничные концертные программы с 12 по 28 мая.

«Гастрольный тур «Астанадан ақ тілек» представляет собой поздравление всех казахстанцев от имени столицы с юбилейной датой. Порядка 1500 человек проедут в целом за три месяца всю страну. Мы стартуем из Западного Казахстана. Здесь выступят артисты государственной филармонии, Казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева и Русского драматического театра им. М.Горького, театров «Жастар» и «Наз», столичного цирка. Вниманию жителей регионов представят разные и уникальные программы», – отметил руководитель управления культуры и спорта Астаны Болат Мажагулов.

В гастрольный тур отправятся также ансамбли народной музыки «Сарыарқа», народного танца «Шалкыма», эстрадного танца, струнный квартет имени Г.Жубановой, эстрадно-симфонический оркестр «Астана», Камерный хор, группа традиционной музыки «Коркыт», духовой и казахский оркестры Государственной академической филармонии города.

Выставку «Елбасы – Елорда» в регионы страны везет коллектив Дворца независимости. Шоу подготовил столичный цирк. Не останутся без внимания и любители спорта. В разных регионах состоятся матчевые и товарищеские встречи юных пловцов, гандболистов, дзюдоистов, хоккеистов, кикбоксеров.

После Западного Казахстана делегация отправится в Акмолинскую, Северо-Казахстанскую, Костанайскую и Карагандинскую области. Здесь гастроли пройдут со 2 по 22 июня.

14 и 15 июля культурную программу столицы увидят жители Павлодара, а 17-18 июля – Семея и Усть-Каменогорска.

Следующая остановка – Южный Казахстан. С 25 июля по 3 августа столичный культурный десант будет выступать в Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях. 18-19 сентября привет из Астаны ждет Алматинскую область. Заключительным аккордом в путешествии столичных артистов по Казахстану станут выступления и гала-концерт в Алматы, которые пройдут с 22 по 24 сентября.