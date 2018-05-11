Иран ударил по израильским базам на Голанских высотах, Израиль в ответ обстрелял Сирию

CA-NEWS (CA) - Иранские военные запустили с сирийской территории ракеты по базам израильской армии на Голанских высотах в четверг, сообщил Израиль и в ответ пошел на самые резкие военные меры против Дамаска с начала конфликта в Сирии в 2011 году, сообщает Reuters.

Атака на оккупированные Израилем Голанские высоты стала первым случаем, когда силы Ирана ударили по Израилю с территории Сирии, где они оказывают поддержку президенту Башару Асаду наряду с шиитскими боевиками и российскими военными.

Сирийские государственные СМИ сообщили, что Израиль выпустил десятки ракет по радиолокационной станции, местам дислокации средств ПВО и складу боеприпасов, усилив риски распространения конфликта на Иран и его региональных союзников.

Израиль сообщил, что 20 иранских ракет «Град» и «Фаджр» были сбиты системой ПРО «Железный купол» или не долетели до целей. По словам Иерусалима, ракетный пуск осуществили силы «Аль-Кудс», ответвление Корпуса стражей исламской революции.

«Это произошло по команде и распоряжению (командующего силами «Аль-Кудс») Касема Сулеймани, и цель не была достигнута», - сказал журналистам представитель Армии обороны Израиля подполковник Джонатан Конрикус.

В ответ Израиль уничтожил десятки иранских военных объектов в Сирии, а также сирийские противовоздушные объекты, безуспешно пытавшиеся сбить израильские самолеты, сказал Конрикус.

«У нас пока нет данных о количестве жертв (со стороны Ирана)», - сказал он.

«Однако я могу сказать, что, исходя из нашей цели, мы фокусировались не столько на людях, сколько на мощностях и оборудовании... чтобы нанести долгосрочный ущерб военным структурам Ирана в Сирии. По нашей оценке, процесс их восполнения займет значительное время».

Израиль опасается, что Иран и его ливанский союзник Хезболла превращают Сирию в новый фронт против Иерусалима, и чтобы помешать этому, периодически наносит ракетные удары по сирийской территории.

Иран обещал отомстить после того, как предполагаемый удар израильской армии по авиабазе в Сирии в апреле унес жизни семи иранских военнослужащих.

Израиль считает Иран главной угрозой и неоднократно наносил удары по иранской армии и союзным ей боевикам в Сирии.

Конфликт на Ближнем Востоке может обостриться после того, как президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что выходит из иранской ядерной сделки. Спустя несколько часов Израиль ударил ракетами по военной базе в аль-Кисвехе, сказал командующий силами регионального альянса, поддерживающего Асада.

В результате атаки погибли 15 человек, в числе которых - восемь граждан Ирана, сообщил Наблюдательный совет по правам человека в Сирии, однако командующий сказал, что жертв не было. Израиль не подтвердил и не опроверг, что несет ответственность за удар.

Администрация Трампа говорит, что ее жесткая позиция в вопросе о ядерной сделке с Ираном, в частности, объясняется военным вмешательством Тегерана в региональные конфликты.

Последние события на Голанских высотах - это очередной показатель того, что иранскому режиму нельзя доверять, и еще одно напоминание, что президент принял верное решение, выйдя из иранской сделки, сказала Fox News пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.

Новый виток конфликта между Ираном и Израилем произошел спустя несколько часов после возвращения израильского премьера Беньямина Нетаньяху из Москвы, где он обсуждал сирийский вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

Конрикус сказал, что Израиль предупредил Россию об ударах в четверг.