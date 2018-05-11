В Душанбе пройдет Международный фестиваль народных ремесел и национальной кухни

CA-NEWS (TJ) - Международный фестиваль народных промыслов и национальной кухни состоится 12 мая текущего года в «Боги Ирам» в городе Душанбе, сообщает пресс-служба МИД РТ.

Как сообщили в пресс-службе, фестиваль, инициатором которого выступает министерство иностранных дел, проводится в честь Года развития туризма и народных ремесел.

В фестивале примут участие представители дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Душанбе, ремесленники из различных регионов страны.

На фестивале будут представлены образцы изделий народных промыслов и разнообразные блюда таджикской национальной кухни.

Цель фестиваля – презентация таджикской национальной культуры, традиций, кухни, укрепление культурного сотрудничества с народами мира.