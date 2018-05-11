М.Аблязов заявил, что он является организатором митингов в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Живущий за рубежом бывший казахстанский банкир и критик Астаны Мухтар Аблязов заявил, что он является организатором несанкционированных протестов 10 мая в нескольких городах Казахстана.

Как сообщает Азаттык, отвечая на вопрос, имеет ли он отношение к прошедшим протестам, М.Аблязов написал через мессенжер в Сети: «Вы задаете странные вопросы. Я организатор всех митингов по стране».

10 мая в Астане, Алматы, Уральске, Актобе, Атырау, Семее и Шымкенте прошли несанкционированные акции, участники которых требовали «освободить политзаключенных» и «прекратить пытки» и выразили обеспокоенность социально-экономической ситуацией в стране. Десятки людей были задержаны в ходе протестов.

По оценкам наблюдателей и участников, число сотрудников полиции в Алматы и Астане было сопоставимо с количеством самих участников акций. В Алматы, предположительно, было задержано порядка 80 человек. Большинство из примерно сотни собравшихся в Астане были задержаны полицией и увезены на автобусе в отделение полиции. В регионах акции были относительно немногочисленными и тоже завершались задержаниями.

М.Аблязов обвиняется властями Казахстана в многомиллиардных хищениях из БТА Банка, которым он руководил до национализации, в создании организованной преступной группы и других преступлениях. Сам М.Аблязов эти обвинения отвергает как политически мотивированные. В конце 2016 года власти Франции отказали России и Украине в выдаче М.Аблязова, которого эти страны тоже считают причастным к хищениям (у Казахстана нет соглашения с Францией о выдаче подозреваемых).