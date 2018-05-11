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  11 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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«Усман Хакназаров» отныне хочет петь и снимать кино (видео)
Предыстория: Узбекский журналист Бобомурод Абдуллаев освобожден из зала суда

CA-NEWS (UZ) - 7 мая Ташкентский городской суд по уголовным делам освободил из-под стражи журналиста Бобомурода Абдуллаева, обвиненного в антиконституционной деятельности. Он писал критические статьи в адрес руководства страны и СНБ под псевдонимом «Усман Хакназаров». После освобождения он намерен заняться творчеством: писать стихи и петь песни. Об этом в видео сборника от centralasian.org.


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