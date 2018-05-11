Узбекистан приватизирует авиакомпанию, но удержит контроль над золотом, - Reuters

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан готов приватизировать государственную авиакомпанию, но продолжит полностью контролировать золото- и нефтедобывающие предприятия, сообщает Reuters, ссылаясь на высокопоставленного чиновника страны.

Несмотря на сохраняющуюся озабоченность соблюдением прав человека, Узбекистан предпринимает осторожные шаги для реформирования экономики с тех пор, как Шавкат Мирзиёев стал президентом после смерти Ислама Каримова в 2016 году.

Руководство страны в скором времени объявит о сделке со Всемирным банком, которая должна помочь ему в составлении более широкой экономической стратегии, сказал вице-премьер Сухроб Холмурадов в среду, в то время как глава инвестиционного блока очертил контуры планируемой приватизации.

“Ключевыми отраслями, которые должны остаться под государственным контролем, являются золото- и нефтедобыча”, сказал Сардор Сагдуллаев Рейтер во время ежегодного заседания Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на берегу Мертвого моря.

Он сообщил, что страна, тем не менее, готова открыть доступ частным компаниям к авиационному сектору:

“У нас есть одна авиакомпания-монополист Uzbekistan Airways, но мы тесно работаем со Всемирным банком, чтобы реформировать сектор и сделать так, чтобы приватизация компании стала возможной”.

“Мы также обдумывали приватизацию энергетического сектора, но полагаем, что система государственно-частного партнерства является более верным подходом”, - добавил Сагдуллаев.