Н.Назарбаев поручил обратить внимание на районы Алматинской области, которые развиваются слабо

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил обратить внимание на районы Алматинской области, которые развиваются слабо. Об этом он сказал в ходе брифинга по итогам визита в регион.

По его словам, область находится на хорошем старте. За 3 года введено более 3 млн кв.м жилья. В 2017 году было построено 35 школ.

«В ходе поездки я посетил туристический кластер озера Алаколь. Хотел обратить внимание всех казахстанцев на то, что у нас здесь есть замечательное место для отдыха. Ранее оно не было освоено: не было ни инфраструктуры, ни гостиниц. Сегодня же в этом районе активно работают представители бизнеса. На берегу озера возвели пятизвездочную гостиницу, которая соответствует всем мировым стандартам», - сказал глава республики.

Также он рассказал о текущих результатах и планах по реализации инфраструктурных проектов в регионе.

«Государство построило замечательную дорогу «Алматы–Талдыкорган». Эта будет сквозная дорога, которая проходит через Алаколь до Восточного Казахстана. Благодаря строительству будет создано много рабочих мест», - заявил президент.

Он отметил темпы развития области, подчеркнув положительную динамику основных экономических показателей региона.

«Алматинская область, особенно в аграрной сфере, является примером для всех. Экономика региона выросла на 4,2%, что выше среднего показателя по стране. Выросли сельское хозяйство и строительство, увеличились объемы ввода социальных объектов», - сказал Н.Назарбаев и остановился на задачах, требующих внимания руководства области.

«Вся экономика области сконцентрирована в 3-4 районах, где представлена лишь промышленность. Эти районы обеспечивают почти 70% экономики региона. Другие районы слабо развиваются, нужно обратить внимание на этот вопрос», - отметил президент.

Он также указал на необходимость развития отрасли животноводства и сектора переработки сельскохозяйственной продукции в регионе.