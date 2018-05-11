Казахстан готовит первый выпуск бондов в тенге через Euroсlear

CA-NEWS (KZ) - Казахстан рассчитывает разместить первый выпуск облигаций в тенге через европейскую расчетную систему Euroсlear в текущем году, как и номинированные в юанях «панда-бонды» [облигации в юанях, которые размещают на рынке Китая иностранные эмитенты], сказал Reuters министр финансов республики Бахыт Султанов на полях ежегодной встречи Европейского банка реконструкции и развития в Иордании.

По его словам, власти страны надеются, что выпуск международных облигаций в тенге будет способствовать развитию Международного финансового центра «Астана», который власти хотят превратить в банковский и торговый хаб для Центральной Азии.

«В 2014 и 2015 году страна очень активно размещала международные выпуски долларовых евробондов, и теперь правительство очень внимательно изучает возможность выпуска международных облигаций в местной валюте», - сказал глава ведомства.

Он отметил, что сейчас рано думать о размере или дюрации выпуска. Однако внимание инвесторов должен привлечь тот факт, что это будут первые госбонды Казахстана в тенге, расчеты по которым можно будет проводить через Euroclear, что облегчит возможность их покупки и продажи для иностранных инвесторов.

Б.Султанов намерен разнообразить базу инвесторов в надежде на более длительное сохранение финансирования в случае нового спада в экономике. Страна потратила почти $30 млрд резервов, пытаясь остановить обвал тенге перед тем, как отпустить валюту в свободное плавание в середине 2015 года.

В прошлом году в Казахстан вернулось более $20 млрд прямых иностранных инвестиций, сказал министр.

«Поэтому важно диверсифицировать базу инвесторов, и это причина, по которой страна ищет новые инструменты, такие как облигации в местной валюте, а также «сукук» [вариант облигаций для исламских инвесторов, распространенный в странах шариата] и «панда-бонды», - сказал Б.Султанов.