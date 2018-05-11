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  11 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Южная Корея обсудили вопросы развития сотрудничества

CA-NEWS (TJ) - Первый заместитель министра иностранных дел Таджикистана Низомиддин Зохиди встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Корея в Республике Таджикистан (с резиденцией в г. Ташкент) Квон Ён У.

Как сообщает департамент информации МИД Таджикистана, на встрече стороны обсудили актуальные вопросы развития таджикско-корейского сотрудничества.

Было выражено обоюдное стремление к активизации торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений между Таджикистаном и Республикой Корея.

В этой связи была подчеркнута важность проведения очередного заседания межправительственной комиссии по экономическому, техническому и научному сотрудничеству.

Была отмечена необходимость усовершенствования договорно-правовой основы двусторонних отношений, укрепления сотрудничества в рамках форума «Республика Корея + Центральная Азия».

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства, сообщает Авеста.

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