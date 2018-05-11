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  11 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В столовых 8 школ Астаны выявлены грязь, недовес блюд, несоблюдение производственной гигиены сотрудников, - Управление образования

CA-NEWS (KZ) - В школах Астаны завершен мониторинг качества питания в столовых.

Как сообщил на своей странице в Facebook руководитель управления образования города Ануар Жангозин, по итогам проверок из 84 организаций замечания отсутствуют в 62 школах. Незначительные замечания имелись в 14 школах, в том числе по соблюдению чистоты в столовых, частичному захламлению пожарных выходов, неработающим питьевым фонтанам.

В 8 школах были обнаружены грубые нарушения: не соблюдены правила пожарной безопасности, неудовлетворительное санитарное состояние столовой и пищеблока, несоответствие готовой продукции технологической карте приготовления блюд, недовес блюд, несоблюдение производственной гигиены сотрудников столовой и условий хранения продуктов.

По итогам проверки директорам 8 школ будет вынесено дисциплинарное взыскание. Всем школам было дано поручение в кратчайшие сроки исправить имеющиеся нарушения. Устранение замечаний находится также на контроле Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Помимо этого к новому учебному году запланировано проведение обучающего семинара для родителей, входящих в состав бракеражных комиссий школ, для проведения качественного мониторинга организации питания, отметил глава ведомства.

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