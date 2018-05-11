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  11 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов вручил знамёна подразделениям Вооружённых Сил Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов вручил знамёна видов войск ВС Туркменистана, сообщает в четверг, 10 мая пресс-служба главы государства.

Приняв рапорт секретаря государственного совета безопасности Туркменистана, министр обороны Яйлым Бердиев, глава государства поприветствовал собравшихся здесь военнослужащих. Бердымухамедов вручает флаги видов войск командующим Сухопутных войск Вооружённых Сил Туркменистана, Военно-Воздушных сил и противовоздушной обороны, Военно-Морских сил, а также воинские знамёна командирам отдельных подразделений государственной пограничной службы Туркменистана. Командиры, преклонив колено, целуют край знамени в знак верности воинской присяге и стране, говорится в сообщении.

По завершении вручения флагов воинских формирований и боевых знамён президент Туркменистана обратился с поздравительным словом к участникам торжества.

«В нашей славной истории к флагу всегда относились как к святыне. Во все времена преклоняются боевому знамени, считающемуся гордостью войска, перед ним принимаются клятвы на верность Родине», - отметил Бердымухамедов.

Глава государства выразил твёрдую уверенность в том, что знамёна, вручённые сегодня в качестве почётного войскового атрибута, всегда будут в надёжных и верных руках. «Пусть всегда будет высоким почёт, честь, слава и авторитет преданных, мужественных военнослужащих!», – сказал Бердымухамедов.

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