Молдавия может стать первой страной-наблюдателем при ЕАЭС

CA-NEWS (CA) - Молдавия может стать первой страной, которая получит статус наблюдателя в Евразийском экономическом союза (ЕАЭС), этот вопрос могут рассмотреть на заседании в Сочи, заявил президент республики Игорь Додон в интервью РИА Новости.

Высший Евразийский экономический совет одобрил 14 апреля 2017 года предоставление Молдавии статуса государства-наблюдателя. Перед этим Додон подписал меморандум о сотрудничестве страны с ЕАЭС.

«У нас есть предварительное приглашение на заседание ЕАЭС в Сочи в качестве почетного гостя, есть все шансы, что вопрос о получении Молдавии статуса наблюдателя будет рассмотрен», - сказал Додон.

По словам президента, Молдавия может стать первой страной, получившей статус наблюдателя. «Это даст нам возможность больше узнать о механизмах функционирования ЕАЭС и о том, как наши товары могут попасть на рынки Союза. Будет ли после этого следующий этап - зависит и от ЕАЭС, и от Молдавии, нужно, чтобы мы больше узнали друг о друге», - добавил он.