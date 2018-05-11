РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Молдавия может стать первой страной-наблюдателем при ЕАЭС

CA-NEWS (CA) - Молдавия может стать первой страной, которая получит статус наблюдателя в Евразийском экономическом союза (ЕАЭС), этот вопрос могут рассмотреть на заседании в Сочи, заявил президент республики Игорь Додон в интервью РИА Новости.

Высший Евразийский экономический совет одобрил 14 апреля 2017 года предоставление Молдавии статуса государства-наблюдателя. Перед этим Додон подписал меморандум о сотрудничестве страны с ЕАЭС.

«У нас есть предварительное приглашение на заседание ЕАЭС в Сочи в качестве почетного гостя, есть все шансы, что вопрос о получении Молдавии статуса наблюдателя будет рассмотрен», - сказал Додон.

По словам президента, Молдавия может стать первой страной, получившей статус наблюдателя. «Это даст нам возможность больше узнать о механизмах функционирования ЕАЭС и о том, как наши товары могут попасть на рынки Союза. Будет ли после этого следующий этап - зависит и от ЕАЭС, и от Молдавии, нужно, чтобы мы больше узнали друг о друге», - добавил он.

print
  • На Украине предложили национализировать имущество российских компаний
  • Путин заявил о недопустимости «перечеркивания» подвига советских воинов
  • Инфляция в Таджикистане за апрель составила 0,5%, – Нацбанк
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×