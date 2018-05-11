В Казахстане оправдана заведующая детсадом, тратившая зарплату уволенного сотрудника на нужды учреждения

CA-NEWS (KZ) - Верховный суд Казахстана оправдал экс-директора детского сада, которая использовала заработную плату уволенного сотрудника на нужды учреждения.

Как сообщается на сайте суда, Жамбылский районный суд Северо-Казахстанской области в феврале 2016 года признал виновной 48-летнюю Н.Нуржамал в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Бывшая заведующая детским садом была оштрафована на более 1 млн тенге (510 МРП), пожизненно лишена права занимать должности, связанные с госслужбой.

Суд установил, что Н.Нуржамал, возглавляя детсад, фактически уволив У. по его заявлению, продолжила начисление ему заработной платы и пенсионных отчислений, которые впоследствии использовала по своему усмотрению.

Оставив приговор без изменения, вышестоящие суды указали, что в результате ее действий государству нанесен вред, выразившийся в нарушении нормальной деятельности предприятия и прав других лиц, которые могли быть приняты на работу вместо номинально уволенного сотрудника, а также причинении государству материального ущерба в размере 294 тыс. тенге.

По словам осужденной, полученные средства, она использовала на нужды детсада (для установления трубы в котельной, покупки извести, краски, линолеума и др.). Расходы были необходимы для ремонта здания и на организацию празднования Нового года в учреждении. Из-за отсутствия бюджетных средств, на эти мероприятия деньги не выделялись, несмотря на неоднократные обращения в отдел образования. Последнее подтвердили бухгалтер отдела образования и руководитель Отдела образования района.

Н.Нуржамал представила в суде тетрадь и чеки по расходам, подтверждающим получение средств на нужды детского сада.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда отменила состоявшиеся по делу судебные акты. Постановление принято с учетом отсутствия у осужденной корыстного мотива и нацеленности нанести вред другим. Признаны несостоятельными выводы о нанесении существенного вреда интересам государства, выразившегося в нарушении нормальной деятельности предприятия и прав других лиц.

Уголовное дело производством прекращено за отсутствием в действиях осужденной составов уголовных правонарушений. Н.Нуржамал разъяснено ее право на возмещение вреда, причиненного в результате незаконных действий органа, ведущего уголовный процесс.