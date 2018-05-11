В Ташкенте пройдет международная конференция по реализации инициативы «Один пояс, один путь»

CA-NEWS (UZ) - В столице Узбекистана 14 мая текущего года состоится международная конференция на тему «Узбекистан и Китай: перспективы совместной реализации инициативы «Один пояс, один путь», сообщило ИА "Жахон".



Основной целью мероприятия обозначено обсуждение перспектив развития двусторонних отношений между Узбекистаном и Китаем в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

В конференции примут участие эксперты ведущих китайских исследовательских центров, главы зарубежных дипломатических миссий в Ташкенте, а также представители государственных и общественных организаций Узбекистана.

Организаторами данного мероприятия являются Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан и Шанхайская академия общественных наук совместно с Академией государственного управления при Президенте Республики Узбекистан.

Инициатива председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс — один путь» — это амбициозная программа по созданию инфраструктуры в более чем 60 странах мира, расположенных на четырех континентах. Сухопутный маршрут свяжет Китай с Западной Европой с помощью железной дороги. Морской маршрут соединит прибрежный Китай с Восточной Африкой и Европой.

Суть китайской инициативы заключается в поиске, формировании и продвижении новой модели международного сотрудничества и развития с помощью укрепления действующих региональных двусторонних и многосторонних механизмов и структур взаимодействий с участием Китая. На основе продолжения и развития духа древнего Шёлкового пути «Один пояс и один путь» призывает к выработке новых механизмов регионального экономического партнерства, стимулированию экономического процветания вовлечённых стран, укреплению культурных обменов и связей во всех областях между разными цивилизациями, а также содействию мира и устойчивого развития. По официальным данным Китая, «Один пояс и один путь» охватывает большую часть Евразии, соединяя развивающиеся страны, в том числе «новые экономики», и развитые страны. На территории мегапроекта сосредоточены богатые запасы ресурсов, проживает 63 % населения планеты, а предположительный экономический масштаб — 21 трлн долларов США.