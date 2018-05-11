КЧС Таджикистана предупреждает о грозах и рекомендует правила безопасности при непогоде

CA-NEWS (TJ) - В ближайшие дни, по данным Агентства по гидрометеорологии, в Таджикистане ожидается неустойчивая погода, на большей части страны будут дожди, грозы и град.

Сохраняется опасность поражения молниями, сход селей и камнепадов, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ

«Неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах. В связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями на реках ожидается подъем уровня воды», - предупреждает КЧС.

В этой связи, КЧС не рекомендует гражданам и гостям страны находится у водоемов, купаться и рыбачить.

«Мы убедительно просим граждан соблюдать основные меры личной безопасности, воздержаться от походов в горы, сбора грибов и других сельхозкультур. растущих в горных местностях. Лицам, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями в эти дни необходимо соблюдать осторожность, иметь при себе назначенные лекарства», - отмечают в Комитете.