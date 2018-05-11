Россия выступила за подписание конвенции по Каспию в августе

CA-NEWS (TM) - Россия выступает за подписание конвенции по Каспию в августе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

«Идёт очень интенсивная работа на экспертном уровне. Мы хотим, чтобы запланированный на август саммит прикаспийских государств в Астане завершился результативно, чтобы была подписана конвенция о правовом статусе Каспия. Это на многие десятилетия предопределит спокойствие и предсказуемость всего того, что пять прикаспийских государств будут делать на Каспии и в экологической, и в экономической областях», - цитирует его слова РИА Новости.

По его словам, каспийская пятёрка способна самостоятельно, конструктивно подойти к решению сложных вопросов, заключить конвенцию и двигаться дальше.