Катарская компания намерена инвестировать в проекты Алматы в сфере туризма и недвижимости

CA-NEWS (KZ) - Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с председателем Ассоциации катарских бизнесменов, председателем правления компании «Фейсал Холдинг» Фейсалом Бен Касимом Аль-Тани.

Как сообщает пресс-служба акимата, они обсудили вопросы развития двусторонних инвестиционных отношений в сферах туризма, строительства и гостиничного бизнеса.

Катарская делегация ознакомилась с основными социально-экономическими показателями Алматы и проектами, реализуемыми в области туризма, развития инфраструктуры, а также потенциалом Индустриальной зоны в Алатауском районе.

«Алматы - быстро развивающийся мегаполис, открывающий большие возможности для инвестирования. Город расположен у подножья гор, здесь прекрасный климат, своеобразная культура, поэтому нам интересны проекты в сфере туризма и недвижимости. После Алматы мы планируем посетить Астану и по итогам поездки надеемся достичь конкретных договоренностей», - отметил глава компании.

Отмечается, что Al Faisal Holding - крупнейший холдинг Катара, играющий роль в развитии экономики страны и являющийся одной из ведущих коммерческих структур Ближнего Востока.