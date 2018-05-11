Госдолг Казахстана составляет $45,45 млрд

CA-NEWS (KZ) - Государственный долг Казахстана за год вырос на 20% и составил почти 15 трлн тенге ($45,45 млрд), сообщает портал finprom.kz.

В марте 2018 года кумулятивный госдолг РК составил 14,8 трлн тенге, что на 20,9% больше, чем годом ранее (12,3 трлн тг, $37,3 млрд).

Совокупный госдолг страны состоит из государственного долга - 14,3 трлн тг ($43,3 млрд, прирост за год - 20,1%), гарантированного государством долга - 428,5 млрд тг ($1,3 млрд, прирост - 59,4%) и долга по поручительствам государства - 37,8 млрд тг ($114,5 млн).

Основным фактором роста госдолга стал внутренний долг правительства (удельный вес - 39,5%). За год он увеличился на 30,9%, с 4,4 до 5,7 трлн тг ($13,3 млрд и $17,2 млрд), при этом внешний госдолг почти не изменился - прирост на 0,1% или 5 млрд тг ($15,15 млн).

За последние 5 лет госдолг вырос в 3,7 раз (10,8 трлн тг), с 4 до 14,8 трлн тг.

На обслуживание долга из госбюджета в I квартале 2018 года было выделено 156,7 млрд тг ($475 млн), что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года - 129,5 млрд тг ($392,4 млн).

Вместе с тем общие расходы госбюджета по всем направлениям составили 2,4 трлн тг (прирост за год - 13,5%). Доля расходов, предназначенная для обслуживания долга, составила 6,5% (годом ранее - 6,1%).

За последние 5 лет расходы на обслуживание госдолга выросли вслед за самой задолженностью в 3,5 раза (328,4 млрд тг), c 130,5 до 458,9 млрд тг ($395 млн и $1,391 млрд).