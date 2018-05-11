В Душанбе прошел семинар, собравший ведущих экологов Центральной Азии

CA-NEWS (TJ) - «Укрепление сотрудничества в области окружающей среды и устойчивого развития в Центральной Азии» — под таким названием в контексте разработки и подготовки плана работы и презентации Центрально-азиатского международного экологического форума, который пройдет 5-7 июня текущего года в Ташкенте, в Душанбе прошёл выездной семинар Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА).

Цель семинара — содействие в укреплении диалога между правительственными учреждениями, международным сообществом в области развития, научными кругами, гражданским обществом и бизнес-структурами Центральной Азии по вопросам охраны окружающей среды: биоразнообразия и охраняемых природных территорий, комплексного управления твёрдыми бытовыми отходами, возобновляемыми источниками энергии и энергоэффективности, а также совместное формирование видения стратегии устойчивого развития региона.

В мероприятии приняли участие: представитель РЭЦЦА Татьяна Шакирова, член Совета управляющих РЭЦЦА, представитель Комитета по охране окружающей среды при Правительстве РТ М. Салимов, директор ОО «Сотрудничество для развития» Курбонали Партоев, главный редактор экологического журнала «Инсон ва табиат» («Человек и природа») при Комитете по охране окружающей среды при Правительстве РТ Джамолиддин Якубов, представители международных и общественных организаций, дипломатических корпусов, аккредитованных в Таджикистане, а также СМИ.

В своем выступлении Татьяна Шакирова отметила, что Региональный экологический центр Центральной Азии учреждён по инициативе стран Центральной Азии и по решению IV Общеевропейской конференции (Орхус, Дания, 1998 г.). Центр начал свою работу ещё в 2001 г., после решения правительств стран потребностей ЦА о размещении головного офиса РЭЦЦА в Алматы (Иссык-Куль, 1999 г.) и ратификации Казахстаном совместного соглашения Программы развития ООН (ПРООН) и Европейской комиссии (ЕК) об условиях работы РЭЦЦА в стране (Астана, 2000 г.). Свою деятельность РЭЦЦА осуществляет через головной офис в Алматы и страновых представительствах в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане.

Было отмечено, что Центрально-азиатский регион в настоящее время имеет серьезные экологические проблемы, решение которых требует совместных усилий государственных органов, НПО и граждан всего региона, сообщает НИАТ Ховар.

РЭЦЦА является своего рода «активной площадкой» между государственными органами, предпринимателями, органами местного самоуправления, НПО и любыми иными заинтересованными сторонами для повышения участия общественности в процессе принятия решений и дальнейшего развития гражданских обществ в Центральной Азии.

Объединение усилий РЭЦЦА со странами ЦА, донорами, гражданским обществом является тем необходимым условием, которое поможет им объединить ресурсы, повысить конкурентоспособность и более активно представлять интересы региона на внутренних и международных процессах, для решения экологических проблем в Центральной Азии.

В итоге было отмечено, что регион ЦА в настоящее время страдает от недостаточности мер по адаптации к текущей климатической ситуации, следует уделять особое внимание этому важному вопросу в перспективе.

О роли и значении Ташкентского форума, тематике рассматриваемых вопросов на нём, а также о плане проведения и порядке участия выступила специалист Таджикского филиала регионального экологического центра Центральной Азии в Таджикистане Мадина Рахматова.

Было отмечено, что форум станет площадкой для обсуждения важнейших экологических проблем, в нем могут участвовать специалисты сферы экологии со всего Центрально-азиатского региона, а также представители СМИ.

Таким образом, душанбинский семинар РЭЦЦА призвал к усилению интеграции и сотрудничества ученых, фермеров и специалистов в решении вопросов экологии, водной проблематики, рационального использования биоразнообразия и адаптации к изменению климата в странах Центральной Азии в будущем.

В заключение был организован концерт с участием юных воспитанников Республиканской средней специальной музыкальной школы-интерната им. З. Шахиди.