В Узбекистане водитель избил сотрудника ГАИ и свою жену, разнимавшую их в ходе драки (видео)
- Узбекистан, общество
- 11:41, 11 мая 2018
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CA-NEWS (UZ) - В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, как водитель избивает инспектора дорожно-патрульной службы. Чуть позже он переключается на свою спутницу и начинает её избивать, несмотря на то, что она пыталась разнять их. После этого водитель вновь начинает избивать сотрудника ГИБДД.
На видео видно, что очевидец снимавший происходящее на камеру, является также одним из сотрудников ГАИ, но, к возмущению многих пользователей соцсетей, он так и не предпринимает попыток разнять дерущихся.
Редакция пока не имеет информации о том, какое наказание понёс агрессивный водитель.
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