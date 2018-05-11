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  11 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Второе за неделю землетрясение ощущали в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 10 мая, в 19:08 по местному времени в Ташкенте ощущалось землетрясение с эпицентром в Афганистане. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Эпицентр землетрясения находился в горах Гиндукуш на расстоянии 520 км от Ташкента в юго-восточном направлении. Магнитуда в эпицентре составила 6.

Сила подземных толчков в Ташкенте, Фергане, Джизаке, Самарканде, Карши составила 3 балла, в Термезе — 4 балла.

Данных о разрушениях нет.

Напомним, что двумя днями ранее, 9 мая в Афганистане также произошло землетрясение магнитудой в 6,2, эпицентр находился в 546 км от Ташкента. Сила толчков в столице Узбекистана также составила 3 балла.

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