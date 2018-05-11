РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент США Трамп объявил о поимке пятерых лидеров ИГ

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп в четверг, 10 мая подтвердил ранее появившуюся информацию об успешном захвате пяти главарей террористической группировки «Исламское государство».

«Пять наиболее разыскиваемых лидеров ИГ схвачены!», - написал Трамп в своем Twitter.

Информацию о захвате высокопоставленных боевиков подтвердил и полковник Райан Диллан, представитель международной коалиции в Ираке и Сирии. «Ирак схватил пятерых ключевых лидеров ИГ во время операции Roundup. Этот арест стал серьезным ударом по группировке и демонстрирует тесную координацию между силами безопасности Ирака и Сирийскими демократическими силами (SDF) в их борьбе с группировкой», - написал он в своем Twitter.

Ранее The New York Times сообщала со ссылкой на источники в разведке Ирака, что американские и иракские военные провели успешную операцию по захвату пяти влиятельных командиров ИГ, включая помощника лидера группировки. По информации издания, целью трехмесячной операции были члены ИГ, которые скрывались в Сирии и Турции.

Среди захваченных лидеров ИГ четверо иракцев и один сириец. Они занимались управлением территориями, подконтрольными ИГ, в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, обеспечением безопасности и поддержанием работы органа власти, который надзирал за религиозными воззрениями группировки.

print
  • В ООН порекомендовали Туркменистану покончить с цензурой, с преследованием людей и обеспечить свободу въезда и выезда
  • МВД Казахстана прокомментировало задержание банкира Ж.Ертаева в Москве
  • Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном перевалил за $0,5 млрд
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×