Президент США Трамп объявил о поимке пятерых лидеров ИГ

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп в четверг, 10 мая подтвердил ранее появившуюся информацию об успешном захвате пяти главарей террористической группировки «Исламское государство».

«Пять наиболее разыскиваемых лидеров ИГ схвачены!», - написал Трамп в своем Twitter.

Five Most Wanted leaders of ISIS just captured! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2018

Информацию о захвате высокопоставленных боевиков подтвердил и полковник Райан Диллан, представитель международной коалиции в Ираке и Сирии. «Ирак схватил пятерых ключевых лидеров ИГ во время операции Roundup. Этот арест стал серьезным ударом по группировке и демонстрирует тесную координацию между силами безопасности Ирака и Сирийскими демократическими силами (SDF) в их борьбе с группировкой», - написал он в своем Twitter.

Ранее The New York Times сообщала со ссылкой на источники в разведке Ирака, что американские и иракские военные провели успешную операцию по захвату пяти влиятельных командиров ИГ, включая помощника лидера группировки. По информации издания, целью трехмесячной операции были члены ИГ, которые скрывались в Сирии и Турции.

Среди захваченных лидеров ИГ четверо иракцев и один сириец. Они занимались управлением территориями, подконтрольными ИГ, в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, обеспечением безопасности и поддержанием работы органа власти, который надзирал за религиозными воззрениями группировки.