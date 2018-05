Президент США Трамп объявил о поимке пятерых лидеров ИГ

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп в четверг, 10 мая подтвердил ранее появившуюся информацию об успешном захвате пяти главарей террористической группировки «Исламское государство».

«Пять наиболее разыскиваемых лидеров ИГ схвачены!», - написал Трамп в своем Twitter.

Five Most Wanted leaders of ISIS just captured!