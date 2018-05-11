2018 год объявлен годом туризма в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Министерство природы, окружающей среды и туризма Монголии и туристическая ассоциация страны объявили 2018 год годом туризма, сообщает в четверг, 10 мая Монцамэ.

В ходе мероприятия, которое прошло в Улан-Баторе министерство природы, окружающей среды и туризма, монгольская туристическая ассоциация и монгольская кулинарная ассоциация подписали меморандум о сотрудничестве по стандартизации туристических услуг.

В рамках этого меморандума проведут различные мероприятия по развитию «зеленого туризма» в стране, совершенствованию правовой среды для ресторанов и турбазов, также планируется принимать меры по обновлению стандартизации услуг туристических организаций.

Согласно по данным Всемирной туристической организации, туристический поток в Азиатский и Тихоокеанский регион в прошлом году составил 209 млн человек, и ожидается, что это число в два раза увеличится к 2026 году. За последние 10 лет в страну посетили около 500 тыс. туристов.

По словам специалистов в сфере туризма, индустрия общественного питания является важным фактором, влияющим на увеличение туристического потока. Поэтому немало внимания уделяется на деятельность организаций обслуживания в этой сфере, и планируется проводить аудитский контроль в более 200 организациях.