В Астане в I квартале выявлены 73 коррупционных преступления, возмещено $5,5 млн

CA-NEWS (KZ) - В Астане в I квартале 2018 года городской Департамент Национального бюро по противодействию коррупции выявил 73 коррупционных преступления, установлено и возмещено в бюджет государства 1,8 млрд тенге ($5,5 млн). Об этом на пресс-конференции в столице Казахстана сообщил руководитель ведомства Шынгыс Кабдула.

По его словам, анализ выявленных преступлений подтвердил актуальность укоренившихся в последнее время коррупционных направлениях, это так называемая «беловоротничковая» коррупция в сфере госзакупок и «бытовая» коррупция, в которую может быть вовлечен любой гражданин.

Он отметил, что преступные манипуляции в сфере госзакупок начинаются еще с момента планирования и закладывания денег в бюджет и реализуются уже на стадии исполнения договорных обязательств. Такие преступления составляют около ¼ выявленных в текущем году.

Агентство совместно с акиматом города планирует внедрение и использование новой информационно-аналитической системы, позволяющей в онлайн режиме выявлять коррупционные риски на каждой стадии госзакупок, рассказал Ш.Кабдула.

«Существенное уменьшение коррупционных рисков в сфере госзакупок возможно путем использования безналичного расчета при обороте бюджетных средств и введения ограничений на осуществление платежей в наличном порядке, что позволит обеспечивать контроль за движением денежных потоков и минимизирует их вывод в теневой оборот», - подчеркнул он.

По его словам, «бытовая» коррупция является более распространенной и социально востребованной, так как связана с предоставлением гражданам госуслуг и иными формами их взаимодействия с госорганами, на нее приходится почти 2/3 всех зарегистрированных преступлений. При этом, в коррупционные схемы чаще всего вовлекаются малый и средний бизнес, в связи с чем пресечение фактов незаконного вмешательства в бизнес со стороны должностных лиц госорганов выведено в отдельный приоритет деятельности департамента.

«В текущем году выявлено 34 таких факта, по 32 из них вынесены приговоры с наложением штрафа на сумму более 37 млн тенге ($112 тыс.). Каждый проект, реализуемый в рамках государственных и правительственных программ, находится на особом контроле. По результатам этой работы выявлено 12 преступлений с общей суммой ущерба более 1 млрд тенге ($3 млн). Приговорами судов к различным видам уголовного наказания с пожизненным лишением права занимать государственные должности осуждены 12 лиц, в том числе 5 руководителей центральных и областных государственных органов, 2 сельских акима», - сообщил Ш.Кабдула.