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  11 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МИД Узбекистана предупредил своих граждан, выезжающих в Кыргызстан о правилах регистрации

CA-NEWS (UZ) - МИД Узбекистана предупредил своих граждан, выезжающих в Кыргызстан о правилах регистрации, согласно которым, они обязаны оформить регистрацию в течение 5 дней.

В соответствии с Постановлением Правительства Кыргызской Республики №689 «О вопросах регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Кыргызстана» от 19 декабря 2016 года иностранцы, в том числе граждане Республики Узбекистан, обязаны осуществить процедуру регистрации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента пересечения государственной границы Кыргызской Республики.

При нарушении данных правил налагаются штрафные санкции в размере 10 000 сом ($145), установленные согласно законодательству Кыргызской Республики, отмечается в сообщении МИДа.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте Посольства Республики Узбекистан в Кыргызской Республике (www.uzbekistan.kg) или позвонив по телефону в консульский отдел Посольства по номеру: +996 (312) 986-296.

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