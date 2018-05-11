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  11 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В одной из угольных шахт Монголии обнаружен литий

CA-NEWS (MNG) - Делегация во главе с министром горнодобывающей и тяжелой промышленности Монголии Сумъяабазаром Долгорсүрэном 6 мая прибыла на рудник Хөөт сомона Матад аймака Дорнод, сообщает портал Gogo.

В прошлом году компания «Буман-Олз» исследовала 126,1 тыс. тонн угля и экспортировала 93,8 тыс. тонн угля в Китай а оставшийся уголь поставляла на внутренний рынок.

Цогтжаргал Дондовдорж, генеральный директор ООО «Буман-Олз», отметил, что компания на своем участке добычи только что обнаружила редкоземельные элементы, в том числе литиевый резерв, и выразил заинтересованность в интенсификации разведки. Он также сказал: «Мы поддерживаем инициативу по перепланированию сомона Матад, который находится в 40 километрах от нашего участка добычи. Мы готовы принять любое решение правительства».

Министр горнодобывающей и тяжелой промышленности Монголии Сумъяабазар Долгорсүрэн отметил, что есть много возможностей для развития Матада. Согласно 32-й резолюции парламента, государственная политика в области железнодорожного транспорта была утверждена в 2010 году.

В ходе трехсторонней встречи президентов Монголии, России и Китая в 2016 году в Узбекистане была утверждена программа по созданию экономического коридора между тремя странами. Стороны договорились изучить экономические возможности для реализации проекта Восточного железнодорожного коридора, включенного в приложение программы.

Руководители ООО «Буман-Олз» отметили, что реализация проектов по строительству 234-х и 34-километровой железных дорог, связывающих Хөөт с Бичигтом, окажут большое влияние на местное развитие за счет сокращения безработицы и улучшения уровня жизни людей в этом районе.

В настоящее время в ООО «Буман-Олз» трудится более 130 местных рабочих. Компания планирует увеличить свои мощности до 7-10 миллионов тонн угля в год.

С 2009 года компания начала добычу почвы и угля на руднике Хөөт.

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