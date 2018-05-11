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  11 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Шымкенте проходит выставка продукции текстильной промышленности «Южный Казахстан – Узбекистан»

CA-NEWS (KZ) - В Шымкенте 11 мая открылась выставка продукции текстильной промышленности «Южный Казахстан – Узбекистан».

По данным пресс-служба Южно-Казахстанской области, в выставке принимают участие около 60 южноказахстанских и узбекистанских предприятий, специализирующихся на легкой промышленности, текстиле, одежде и продукции из кожи, фармацевтике, мебели, сувенирах, спортивных товаров и игрушках.

Посетив выставку, аким области Жансеит Туймебаев выразил уверенность в дальнейшем развитии взаимного сотрудничества и укреплении торгово-экономических связей между странами.

Отмечается, что в настоящее время наблюдается оживление экономических отношений между республиками. Так, по итогам 2017 года объем внешнеторгового оборота между Казахстаном и Узбекистаном достиг $2 млрд, из них более 30% приходится на ЮКО. Экспорт вырос на 29,7% ($252,8 млн), импорт - на 9,4% ($369,8 млн).

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