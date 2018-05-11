Школьница из Кызылорды стала чемпионкой мира по шахматам

CA-NEWS (KZ) - Жительница Кызылорды Назерке Нургали стала чемпионкой мира по шахматам среди школьников.

Как сообщает пресс-служба акимата области, на мировое первенство, прошедшее в албанском городе Доррес, съехались сильнейшие из 40 стран. Назерке выиграла 5 первых туров, затем уступила спортсменке из Польши. Но в решающем поединке ей удалось победить.

Теперь она будет представлять Казахстан на Чемпионате Азии среди шахматистов до 20 лет.

Отмечается, что Н.Нургали принимает участие в Чемпионате мира давно. В 2015 году она заняла третье место, в 2016 - четвертое, а в прошлом году в Румынии - второе место.