Bank of America впервые допустил возвращение нефти к $100 за баррель

CA-NEWS (CA) - Изменение баланса спроса и предложения может привести к заметному дефициту нефти на мировом рынке в ближайшие полтора года, говорится в отчете инвестбанка Bank of America Merrill Lynch (BofAML), поступившем в РБК.

Дефицит нефти в 2018 году может составить 630 тыс. баррелей в сутки и 300 тыс. баррелей в сутки в 2019 году на фоне масштабных проблем в нефтяной отрасли в Венесуэле, договоренностей о сокращении добычи между Россией и ОПЕК и риска снижения экспорта из Ирана. В этих условиях BofA прогнозирует нефть Brent по $90 за баррель во втором квартале 2019 года, а также видит риск ее удорожания до $100 за баррель.

Таким образом, BofAML стал первым из инвестбанков, предположившим возврат котировок к $100-ой отметке, отмечает Bloomberg. По прогнозу Merril Lynch, в среднем стоимость Brent в 2018 году составит $70 (против прежних $64), а в 2019-м — $75 за баррель (против прогноза в $60 ранее).

Президент США Дональд Трамп во вторник, 8 мая, объявил о выходе из ядерного соглашения с Ираном и пообещал возобновить снятые с Ирана санкции «на высшем уровне». Согласно заявлению Министерства финансов США, действие американских санкций против Ирана будет восстановлено в срок до полугода (от 90 до 180 дней). Это привело к росту цен на нефть — в четверг, 10 мая, котировки Brent достигли $77 за баррель впервые с ноября 2014 года.

Решение США увеличит вероятность того, что на рынке в 2018-2019 годах сохранится дефицит, полагают и в рейтинговом агентстве Fitch: это создает предпосылки для повышения цен относительно нынешних оценок. Однако агентство не стало менять свои прогнозы. Стоимость Brent может некоторое время превышать $70 за баррель, но такой высокий уровень не сможет поддерживаться долго с учетом адаптации большинства мировых производителей к диапазону $50-60 за баррель, а также увеличению добычи сланцевой нефти в США, отмечают в своем обзоре аналитики Fitch Дмитрий Маринченко и Татьяна Кордюкова. Санкции снижают шансы на продление сделки ОПЕК+ после 2018 года, (то есть Иран, скорее, выйдет из нее), а в ее отсутствие члены ОПЕК станут наращивать добычу, рынок вернется к избытку, а цены — к диапазону $50-60 за баррель, полагают в Fitch.

Выход США из сделки с Ираном и возвращение санкций против Исламской Республики спровоцирует волатильность на глобальных рынках нефти, однако вряд ли скажется на котировках в дальнейшем, отметил в комментарии РБК вице-президент Moody's Денис Перевезенцев. В целом объявление администрации США уже учтено рынком, а нынешний рост произошел в основном из-за роста длинных позиций на фьючерсы и опционы на нефть в ожидании этой новости, сказал Перевезенцев. «Это событие не отразилось на нашем базовом среднесрочном сценарии цен на нефть, который предусматривает диапазон в $45–$65 долларов за баррель до конца 2019 года», — уточнил аналитик.

При негативном санкционном сценарии (финансовые ограничения и/или связанные с импортом нефти), некоторые импортеры нефти могут соблюдать санкционный режим частично, что ограничит сокращение добычи в Иране — оно не будет таким масштабным, как при администрации Обамы, считает Переверзенцев из Moody’s. Таким образом, выход США из сделки не должен оказать существенного влияния на ребалансировку рынка в сторону дефицита, говорит он.

Более значимое влияние на нефтяные цены в ближайшие 6-12 месяцев будут оказывать добыча нефти в США, динамика добычи в Венесуэле и перспективы продления сделки ОПЕК+ после 2018 года, отмечает Перевезенцев. Конечный эффект решения США на рынок нефти сложно спрогнозировать: отсутствие консенсуса в ОПЕК+ по продлению соглашения о сокращении добычи, угроза дефицита нефти, а также наращивание сланцевой добычи в США могут вернуть рынок к избыточному предложению, считают эксперты Fitch.