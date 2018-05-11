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  11 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Караганде состоится выставка редких автомобилей

CA-NEWS (KZ) - В Караганде 13 мая состоится автовыставка Rubin.

Как сообщает пресс-служба акимата области, на выставке будут представлены около 40 автомобилей, в том числе единственный в городе Hammer H1, раритетный Ford Mercury, несколько кабриолетов разных моделей. Посетители смогут узнать о технических характеристиках каждой машины.

Ожидается, что, помимо карагандинских автолюбителей, участие в мероприятии примут гости из Астаны.

Стоимость участия – 1 тыс. тенге. Для зрителей вход свободный.

Выставка пройдет на парковочной площадке перед зданием по проспекту Бухар-жырау, 49/6. Начало в 12:00.

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