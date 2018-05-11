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  11 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Новый железнодорожный маршрут связал Внутреннюю Монголию и Иран через Казахстан и Туркменистан

CA-NEWS (MNG) - В четверг, 10 мая открылся грузовой железнодорожный маршрут, связывающий город Баяннур в автономном районе Внутренняя Монголия (Северный Китай) и столицу Ирана, сообщает Синьхуа.

Составу, груженому 1150 тонн семян подсолнечника, предстоит преодолеть 8352 км пути, следуя через Казахстан и Туркменистан, его прибытие в Тегеран ожидается через 15 дней, рассказал заместитель гендиректора Хух-Хотского бюро Китайской железнодорожной корпорации Чэнь Бо.

Такого рода железнодорожные контейнерные перевозки в рамках маршрута Китай — Европа, позволяют сократить время в пути, как отмечается, по меньшей мере, на 20 дней по сравнению с перевозками по морю.

Баяннур — крупнейший производитель семян подсолнечника в Китае.

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