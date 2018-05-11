Глава ФАО призвал страны Центральной Азии до 2030 искоренить голод

CA-NEWS (TM) - Мировое сообщество приняло на себя обязательство искоренить голод и все формы неполноценного питания к 2030 году, что является Целью устойчивого развития 2 Повестки дня на период до 2030 года. Это был решительный и амбициозный выбор и достичь этой цели будет непросто, хотя я по-прежнему убежден, что это возможно. Об этом говорится в статье генерального директора продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациану да Силва.

Страны Европы и Центральной Азии на верном пути. Большинство из них добились значительного прогресса в сокращении доли населения, страдающего от голода. Однако важные вопросы, связанные с продовольственной безопасностью и питанием по-прежнему стоят на повестке дня.

Некоторые страны региона все еще вынуждены бороться с «тройным бременем» неполноценного питания: недоеданием, дефицитом важных микроэлементов и – одновременно с этим – с быстро растущими темпами избыточного веса и ожирения.

Дефицит микроэлементов и переедание детей и взрослых стали двумя основными проблемами в области продовольственной безопасности и питания в регионе; обе они ведут к снижению человеческого потенциала и к потере продуктивности.

Пожалуй наибольшее опасение вызывает показатель наличия умеренного или острого отсутствия продовольственной безопасности, основанный на Шкале восприятия отсутствия продовольственной безопасности. Данные опросов свидетельствуют, что 14,3 миллиона взрослого населения в регионе до сих пор относят себя к категории страдающих от отсутствия продовольственной безопасности.

Голод и неполноценное питание – это следствие множества взаимосвязанных причин. Поэтому для решения этой проблемы требуется принятие комплексных мер. Давайте рассмотрим составные элементы таких мер:

- Первое - устойчивые продовольственные системы. На протяжении всего пути от производства до потребления устойчивое сельское хозяйство и продовольственные системы обеспечивают продовольственную безопасность и питание для всех, не ставя под угрозу способность Земли продолжать производство для будущих поколений. Учитывая последствия изменения климата, это будет означать ведение устойчивого сельского, лесного и рыбного хозяйства, диверсификацию производства и обеспечение того, чтобы сельское хозяйство способствовало смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему. Это также означает, что природные ресурсы этого региона - вода, почвы, биоразнообразие, леса, уникальные и уязвимые экосистемы - должны управляться устойчивым образом.

- Второе. Круглогодичный доступ к достаточному количеству продовольствия и здоровому рациону питания для всех. Искоренение голода - это серьезный вызов не только в отношении неполноценного питания. В настоящее время в мире наблюдается эпидемия излишнего веса и ожирения. Количество страдающего от них населения растет в большинстве как развитых, так и развивающихся стран. В 2016 году более 1,9 миллиарда человек в мире страдало от избыточного веса. 650 миллионов из них страдали от ожирения. Чрезмерное употребление переработанных продуктов питания с высоким содержанием соли и сахара - основная причина избыточного веса и ожирения. Страны должны решать эту проблему, пропагандируя здоровый рацион питания. Фундаментальную роль в этом играет национальная государственная политика. Потребители должны знать о пользе и вреде того, что они едят. Необходимо принимать меры, направленные на информирование по вопросам питания, повышение осведомленности, а также на регулирование вопросов, касающихся маркировки и рекламы.

- Третье – сокращение пищевых отходов и потерь продовольствия. Каждый год треть всего произведенного человечеством продовольствия теряется или попадает в отходы. Для прекращения этой прискорбной тенденции нам понадобится, чтобы производители, розничные торговцы и потребители всех стран мира взяли на себя обязательства минимизировать потери продовольствия на стадиях производства, хранения и транспортировки, а также сократить пищевые отходы в розничной торговле и на стадии потребления, при этом способствуя тому, чтобы потребители делали осознанный выбор. Здесь хотелось бы подчеркнуть, что некоторые партнеры в сфере производства продовольствия в регионе уже предложили конкретные меры и решения. В нескольких странах внедряются инициативы по информированию, поиску решений и принятию законодательных мер. Повышение эффективности фермерских хозяйств в регионе приведет к сокращению потерь на стадии производства.

- И наконец, покончить с бедностью в сельских районах. Поддержка мелких производителей и семейных фермерских хозяйств имеет основополагающее значение, поскольку именно они играют ключевую роль в устойчивом обеспечении продовольствием растущего населения мира и способствуют искоренению крайней нищеты к 2030 году.

Менее 12 лет остается до 2030 и страны Европы и Центральной Азии не могут позволить себе потерять темп. Продвижение здоровых продовольственных систем – ключ к устойчивому развитию.