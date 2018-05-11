В Казахстане в выходные ожидаются дожди с грозами, на реках - паводки

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане 12-14 мая ожидаются дожди с грозами.

Как сообщает РГП «Казгидромет», в мае солнечные и теплые дни быстро сменяются на дождливые и холодные. В предстоящие выходные дни в большинстве областей республики с прохождением атмосферных фронтов ожидается пасмурная погода с дождями и грозами.

На юге и юго-востоке страны после жаркой погоды также ожидаются дожди, местами сильные, грозы и сильный порывистый ветер. Температура воздуха понизится, но будет в пределах климатической нормы, а в северных, центральных и восточных областях местами сохранятся заморозки до 2 градусов.

Отмечается, что 12-13 мая на горных реках Южно-Казахстанской области в связи с прогнозом сильных дождей, ожидается формирование паводков, склонового стока. 12-14 мая на реках Жамбылской, Алматинской областей и города Алматы ожидается формирование паводков, склонового стока.