5-летняя девочка попала под поезд в Казахстане
- Казахстан, происшествия
- 14:52, 11 мая 2018
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CA-NEWS (KZ) - В Жамбылской области 5-летняя девочка попала под грузовой поезд, двигавшийся по маршруту Жамбыл–Арыс.
По данным пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям региона, несчастный случай произошел 10 мая в 11:45 в Таразе, на участке пикет №1 перегона станции Кумшагал–Шолдала.
Девочка госпитализирована, ее состояние оценивается как тяжелое.
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