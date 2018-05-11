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  11 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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5-летняя девочка попала под поезд в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - В Жамбылской области 5-летняя девочка попала под грузовой поезд, двигавшийся по маршруту Жамбыл–Арыс.

По данным пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям региона, несчастный случай произошел 10 мая в 11:45 в Таразе, на участке пикет №1 перегона станции Кумшагал–Шолдала.

Девочка госпитализирована, ее состояние оценивается как тяжелое.

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