5-летняя девочка попала под поезд в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - В Жамбылской области 5-летняя девочка попала под грузовой поезд, двигавшийся по маршруту Жамбыл–Арыс.

По данным пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям региона, несчастный случай произошел 10 мая в 11:45 в Таразе, на участке пикет №1 перегона станции Кумшагал–Шолдала.

Девочка госпитализирована, ее состояние оценивается как тяжелое.