В Таджикистан прибыл командующий Центральным командованием США

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистан сегодня ночью прибыл командующий Центрального командования США Джозеф Вотел, сообщают таджикские сми.



Отмечается, что в ходе визита американский генерал встретится с представителями таджикских властей, с кем именно не уточняется.

Как ожидается, сегодня, 11 мая Джозеф Вотел встретится с представителями средств массовой информации.

Напомним, Джозеф Вотел посещал Таджикистан в апреле 2017 года. Тогда командующий Центральным командованием США провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, министром обороны Шерали Мизо и главой ГКНБ Саймумином Ятимовым.

Во время встреч на высшем уровне генерал Вотел обсудил со своими коллегами важные вопросы, касающиеся безопасности и стабильности Центрально-Азиатских государств. Он подчеркнул многочисленные общие интересы, которые разделяют Соединенные Штаты и Таджикистан, включая угрозу, исходящую от воинствующих экстремистских и террористических группировок.

Он пообещал продолжить совместную работу с Таджикистаном для решения этих и других проблем, стоящих перед Центральной Азией.