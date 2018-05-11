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  11 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Домодедово у пассажирки из Узбекистана изъяли украшения Cartier на $16 тысяч

CA-NEWS (UZ) - Ювелирные изделия известной мировой фирмы Cartier общей стоимостью на один миллион рублей изъяли у гражданки Узбекистана, прилетевшей в Российскую Федерацию из Дубая таможенники столичного международного аэропорта Домодедово, проинформировали в пресс-службе Домодедовской таможни.

Во время проведения таможенного контроля пассажиров, прибывших из Дубая (ОАЭ), сотрудниками Домодедовской таможни была остановлена на «зеленом» коридоре 24-летняя девушка гражданка Узбекистана. В ручной клади у пассажирки обнаружены ювелирные изделия: кольцо и браслет в коробках красного цвета Cartier и серьги. Девушка сообщила, что все эти украшения подарил её молодой человек, с которым она встречалась на отдыхе.

Со слов пассажирки, она не знает точную стоимость ювелирных изделий, при этом документов на них у неё тоже нет. «Таможенные эксперты установили, что украшения выполнены из белого золота 750 пробы со вставками из бриллиантов. Кольцо и браслет из коллекции Juste un clou (с французского «просто гвоздь») произведены торговым домом Cartier. Стоимость изделий на внутреннем рынке составила 1 071 000 рублей (более $16 тысяч). Украшения изъяты, девушке грозит крупный штраф по статье 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров», — уточняется в сообщении пресс-службы таможни.

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