Депутаты Европарламента раскритиковали попытки М.Аблязова дестабилизировать общественную ситуацию в Казахстане, - Генпрокуратура

CA-NEWS (KZ) - Генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров 11 мая встретился с депутатами парламента Европейского Союза во главе с сопредседателем комитета парламентского сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский Союз» Иветой Григуле.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, глава ведомства рассказал гостям о введенных по опыту европейских стран институтах следственного судьи, негласных следственных действий, согласительного и приказного производства, о снижении сроков задержаний, расширении применения альтернативных мер пресечения и наказания, повышении состязательности сторон в уголовном процессе.

Также депутатам презентована деятельность Центра правоохранительных услуг Генпрокуратуры.

И.Григуле и ее коллеги отмтили усилия казахстанской прокуратуры в снижении репрессивности и ресоциализации осужденных.

«Генеральная прокуратура – это, несомненно, основной камень правового государства. На ней лежит вся ответственность за соблюдение и защиту прав граждан», - подчеркнула депутат.

Кроме того, в ходе встречи до сведения парламентариев доведена информация о преступной деятельности ряда лиц, скрывающихся от казахстанского правосудия в Европе, в том числе Мухтара Аблязова и его сообщников, семьи Виктора и Лейлы Храпуновых, братьев Рыскалиевых, Тайжанова и др.

В ходе обсуждения обе стороны дали критическую оценку преступным действиям Аблязова и его попыткам дестабилизировать общественную ситуацию в стране, говорится в сообщении.