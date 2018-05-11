Мебель, техника, газонокосилки, авто. Посольство США в Казахстане проведет аукцион б/у вещей

CA-NEWS (KZ) - Посольство США в Казахстане 19 мая проведет аукцион вещей, бывших в употреблении.

Как сообщается на сайте дипломатического представительства, предлагаемые вещи для аукциона: мебель (домашняя, офисная), бытовая техника, зимние шины, копировальные машины, межкомнатные двери, IT-оборудование, телевизоры, техническое оборудование, инструменты, снегоуборочные машины и газонокосилки, грили, камеры наружного наблюдения, сейфы, авто (продажа только для дипломатов)

Регистрация и осмотр вещей начнется в 10:00, аукцион – в 11:00.

Стоимость регистрации составит 10 тыс. тенге. Сумма, оплаченная за регистрацию, будет возмещена при приобретении любого лота на аукционе. Если сумма лота ниже суммы регистрации, то разница также будет возвращена. Сумма за регистрацию не возвращается, если участник отказался от лота, отмечается в сообщении.