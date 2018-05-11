У туркменских автомобилистов отбирают номерные знаки начинающиеся на цифры 77

CA-NEWS (TM) - Власти Балканской и Дашогузской областей отбирают у автомобилистов номерные знаки, начинающиеся цифрой 77. Ожидается, что ограничения на так называемые «красивые» номера до конца мая или начала июня распространятся на всю страну. Об этом туркменской службе радио «Азатлык» сообщили корреспонденты и собеседники из Туркменистана.

«В Сердарском этрапе Балканского велаята инспекторы дорожного движения повсеместно останавливают машины с государственными номерными знаками, начинающимися с цифры 77. Они требуют снять такие номера, забирают их и велят автовладельцам через 2-3 дня явиться в отдел службы дорожной безопасности этрапской полиции, где им будут выданы новые номера», - рассказал 10 мая обозреватель из Ашхабада Аманмырат Бугаев.

Корреспондент в Дашогузе сообщил о том, что в течение одной недели в регионе были задержаны практически все автомобили начинающиеся на цифры 77, которые теперь находятся на штрафстоянке дорожной полиции.

«Как мне рассказал инспектор дашогузской городской дорожной полиции, номерами автомобилей, которые начинаются на 77 теперь смогут пользоваться только родственники аркадага [президента], в связи с тем, что недавно в велаяте одним из инспекторов был остановлен кто-то из его близких. По его словам, именно по этой причине Искендеру Муликову [министру внутренних дел] был объявлн недавно выговор», - сообщил корреспондент в Дашогузе. По его словам региональная полиция работает в круглосуточном режиме.

Президент Бердымухамедов объявил строгий выговор министру внутренних дел Искендеру Муликову 27 апреля. В официальной хронике сообщалось, что причиной выговора является неудовлетворительное исполнение должностных полномочий, а также ослабление надзора за подведомственными органами.

Касаясь запрета на номерные знаки, начинающиеся на цифру 77, по словам обозревателя из Ашхабада Аманмурада Бугаева, сотрудники службы дорожной полиции в Балканской области, задерживающие автомобили, причин не объясняют.

«Они дают похожие ответы: «Мы не знаем, в чем дело. Нам дано такое указание, что если до пятницы 11 мая в Сердарском этрапе, городе Сердаре останется хоть одна машина с номерным знаком, начинающимся с цифры 77, можете распрощаться с вашей должностью». Им дали такой строгий приказ», - говорит Аманмырат Бугаев.

В течение одного года автовладельцы в Туркменистане столкнулись с многочисленными проблемами и трудностями. В стране запрещены черные и темные автомобили, в связи с этим владельцев вынуждают массово перекрашивать автомобили в светлые цвета. Ранее были запрещены амулеты и игрушки в салонах личного автотранспорта граждан страны. Также сообщается о многочисленных случаях ограничений использования гражданами автомобилей с длительным сроком эксплуатации, в том числе транспорта в исправном техническом состоянии.

Примечательно, что о массовых ограничениях и мерах пресечения в отношении граждан в связи с их эксплуатацией личного автотранспорта, население страны офицально не уведомляют, представители власти об этом открыто не заявляют, а СМИ данную тему не освещают.