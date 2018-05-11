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  11 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане 15 мая пройдет общенациональное родительское собрание

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане 15 мая пройдет общенациональное родительское собрание, а 1 июня - парад детских и молодежных оркестров. Об этом 11 мая на пресс-конференции в Астане сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев.

«Педагоги отмечают слабую вовлеченность родителей в деятельность школ, яркое тому свидетельство: родительские собрания посещают всего 10-20% родителей. В прошлом году на общенациональное родительское собрание, которое широко проанонсировали, и было обращение к работодателям отпустить в этот день с работы пораньше сотрудников, у кого есть дети-школьники, пришли порядка 80% родителей», - отметил глава ведомства.

Также, по его словам, 1 июня, в Международный день защиты детей, состоится республиканский парад детских и молодежных музыкальных оркестров и ансамблей.

В этом году расширяется география проведения парада. Одновременно во всех населенных пунктах страны торжественным маршем по центральным улицам пройдут более 500 тыс. школьников, их родителей и педагогов, добавил Е.Сагадиев.

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