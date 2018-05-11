Казахстанка одержала победу в конкурсе вокалистов в Италии

CA-NEWS (KZ) - Певица-сопрано, солистка театра «Астана Опера», кавалер ордена «Курмет» Айзада Капонова завоевала I место в XV Международном конкурсе Дж.Россини в Италии.

Как сообщает пресс-служба акимата города, музыкальный конкурс проходил 26-30 апреля в итальянском городе Пезаро. За 15 лет его существования более 3 тыс. участников дебютировали на сцене театра Джоаккино Россини.

Председателем жюри в номинации классического вокала в этом году стал перуанский тенор Эрнесто Палачио. В состав жюри также вошли Эдоардо Боттачин (Италия), Джаму Янг (Южная Корея), Джанлука Пазолини (Италия), Татьяна Смелкова (Россия), Алла Симони (Грузия), Франческа Матачена (Италия).

«Участие в международном конкурсе – это приобретение нового опыта, уверенности в своих силах, радость встречи с коллегами из разных стран. Я очень счастлива, что достойно представила свою страну в этом значимом конкурсе на родине оперного искусства – в Италии», – сказала А.Капонова.

Певица окончила Казахскую национальную академию музыки по специальности «Вокальное искусство».