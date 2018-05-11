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  11 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Южнокорейская компания готова строить современные теплицы в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода принял накануне главу компании «Мён Сунг» Южной Кореи Чон Ёнг Сун, сообщает пресс-служба исполнительного органа государственной власти Согда.

Компания «Мён Сунг» известна своим сотрудничеством с предпринимателями различных стран в возведению теплиц по выращиванию сельскохозяйственных культур с использованием современных технологий.

В частности, указанная Южнокорейская компания методом гидропоники возвела современные теплицы по выращиванию помидоров, огурцов и других сельхозкультур в Узбекистане.

Раджаббой Ахмадзода сообщил Чон Ёнг Суну, что недавно группа предпринимателей Согдийской области посетила Самаркандскую область, где, в том числе ознакомилась с деятельностью теплиц, построенных специалистами из Юной Кореи.

Глава компании «Мён Сунг», в свою очередь сообщил, что использование современных технологий позволяет с каждого га теплиц до 200 тонн урожая, сообщает Авеста.

Чон Ёнг Сун выразил готовность в создании современных теплиц в Таджикистане и переподготовке таджикских аграриев в данном направлении.

Стороны выступили с инициативой о том, что на первом этапе на территории Согдийской области можно будет построить до 10 современных теплиц.

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