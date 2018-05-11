В Алматы появятся 9 новых фонтанов

CA-NEWS (KZ) - В Алматы планируется реконструкция 7 существующих и строительство 9 новых фонтанов.

Как сообщает пресс-служба акимата города, реконструкция существующих фонтанов планируется перед зданием Национальной библиотеки, гостиницей «Жетысу», на пересечении улиц Абылай хана и Шевченко и др. Строительство новых фонтанов будет произведено на проспектах Абая, Назарбаева, Абылай хана, в том числе между улицами Гоголя и Жибек Жолы, Маметовой и Райымбека.

Вводятся как традиционные фонтаны с чашей бассейна, так и «сухие фонтаны». При этом будут использованы технологии с оборотным водоснабжением, системой управления формами, высотой струй. Будет установлена подсветка из многоцветных прожекторов с галогенными лампами и плавающими светильниками.