В Монголии процветает внутренний туризм

CA-NEWS (MNG) - Монголия в 2017 голу получила доход от туристического сектора на сумму 201 млн благодаря тому, что более двух миллионов монголов путешествовали по своей родине. Кроме того, число иностранцев, посещающих страну, в прошлом году достигло 470 тыс., сообщает Монцамэ.

В прошлом году более полумиллиона монголов посетили монастырь Аглаг Бүтээл и национальный парк Горхи-Тэрэлж, а число посетителей озера Хубсугул достигло 5000-7000 во время традиционного праздника Наадам. Почти 15000 отечественных туристов также посетили ледовый фестиваль «Голубая жемчужина», который проходил на берегу озера в марте 2017 года.

По данным издания, в Монголии растет внутренний туризм. Международный центр развития туризма Монголии провел статистическое исследование поездок монголов на родину. В опросе чаще всего запрашивалась информация, касающаяся входных билетов в туристические зоны.