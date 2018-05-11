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  11 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии процветает внутренний туризм

CA-NEWS (MNG) - Монголия в 2017 голу получила доход от туристического сектора на сумму 201 млн благодаря тому, что более двух миллионов монголов путешествовали по своей родине. Кроме того, число иностранцев, посещающих страну, в прошлом году достигло 470 тыс., сообщает Монцамэ.

В прошлом году более полумиллиона монголов посетили монастырь Аглаг Бүтээл и национальный парк Горхи-Тэрэлж, а число посетителей озера Хубсугул достигло 5000-7000 во время традиционного праздника Наадам. Почти 15000 отечественных туристов также посетили ледовый фестиваль «Голубая жемчужина», который проходил на берегу озера в марте 2017 года.

По данным издания, в Монголии растет внутренний туризм. Международный центр развития туризма Монголии провел статистическое исследование поездок монголов на родину. В опросе чаще всего запрашивалась информация, касающаяся входных билетов в туристические зоны.

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