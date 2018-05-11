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  11 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Ряду школ Кызылординской области присвоены имена известных казахстанцев

CA-NEWS (KZ) - Правительство Казахстана присвоило имена известных людей ряду школ Кызылординской области.

Как сообщается в постановлении, подписанном премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым, коммунальному государственному учреждению «Школа-лицей №249 Казалинского районного отдела образования» присвоено имя Ержигита Бозгулова (заслуженный инженер-гидротехник Казахской ССР), средней школе №24 Казалинского района - имя Урмаша Туктибаева (участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза), средней школе №239 Жанакорганского района - имя Толепбергена Абдрашева (дирижер, Народный артист РК), средней школе №149 «Кызылту» Шиелийского района - имя Алиакбара Монтаева (ветеран ВОВ).

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