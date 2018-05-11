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  11 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ЕБРР предоставит кредит на $9,7 млн Улан-Батору для утилизации отходов

CA-NEWS (MNG) - ЕБРР предоставит кредит в размере $9,7 млн муниципалитету Улан-Батора для улучшения управления отходами города, сообщает Монцамэ.

Финансирование поможет монгольской столице инвестировать в полигон, который будет соответствовать стандартам ЕС, приобрести новое оборудование для сбора отходов и ввести завод по их переработке.

В последние годы население столицы Монголии быстро увеличилось с 800 тыс. жителей в 2000 году до 1,4 млн в 2018 году. Это увеличение населения наложило нагрузку на муниципальные службы, включая управление твердыми отходами.

С дополнительным полигоном город будет в состоянии утилизировать значительную частью своих отходов в соответствии со стандартами ЕС, в то время как новое оборудование поможет улучшить сбор, транспортировку, переработку и удаление отходов, а также приведет к повышению экологических и гигиенических стандартов.

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