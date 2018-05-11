Вопросы развития экотуризма в Таджикистане обсудят в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Круглый стол по вопросам продвижения и осуществления инициатив по развитию туризма на уровне местных сообществ в Республике Таджикистан состоится 15 мая в гостинице «Серена» в Душанбе.

Как сообщили в представительстве Программы развития ООН (ПРООН) в Таджикистане, организаторами мероприятия являются ПРООН и Комитет по развитию туризма Таджикистана.

Участники круглого стола обсудят вопросы продвижения и осуществления инициатив по развитию экотуризма на уровне местных сообществ страны

Представители общественных организаций представят результаты проектов, осуществлённых при поддержке ПРООН в рамках Программы малых грантов Глобального экологического фонда.

В обсуждении будут участвовать представители ПРООН, Комитета по развитию туризма, общественных и неправительственных организаций, а также ряда международных организаций.