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  11 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Вопросы развития экотуризма в Таджикистане обсудят в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Круглый стол по вопросам продвижения и осуществления инициатив по развитию туризма на уровне местных сообществ в Республике Таджикистан состоится 15 мая в гостинице «Серена» в Душанбе.

Как сообщили в представительстве Программы развития ООН (ПРООН) в Таджикистане, организаторами мероприятия являются ПРООН и Комитет по развитию туризма Таджикистана.

Участники круглого стола обсудят вопросы продвижения и осуществления инициатив по развитию экотуризма на уровне местных сообществ страны

Представители общественных организаций представят результаты проектов, осуществлённых при поддержке ПРООН в рамках Программы малых грантов Глобального экологического фонда.

В обсуждении будут участвовать представители ПРООН, Комитета по развитию туризма, общественных и неправительственных организаций, а также ряда международных организаций.

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