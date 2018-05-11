Два граничащих с Туркменистаном афганских уезда перешли под контроль талибов

CA-NEWS (TM) - В афганской провинции Фарьяб, которая граничит с Туркменистаном, под контроль движения «Талибан» перешли два уезда — Билчираг (Bilchiragh) и Тала Ва Барфак (Tala Wa Barfak) в провинции Баглан, сообщает местный телеканал Tolonews.

По данным телеканала, талибы заявили о захвате уезда Тала Ва Барфак в среду, 9 мая. Глава провинциального совета Баглана Сафдар Мохсени сообщил, что после нападения талибов без вести пропали около 100 человек, в том числе чиновники — глава уезда и начальник уездной полиции. Во время боевых действий талибы убили шестерых военнослужащих и 13 захватили в плен, были захвачены и некоторые транспортные средства.

В тот же день после нескольких часов столкновений под контроль талибов перешел уезд Билчираг в Фарьябе. Это подтвердил на условиях анонимности член провинциального совета. Это произошло после того, как боевики напали на посты силовиков.

Граничащий с Билчирагом уезд Гурзиван (Gorzivan) тоже находится в критической ситуации и на грани сдачи талибам, предупредил глава уезда Абдул Самад Гурзивани. Боестолкновения перекинулись на территорию этого уезда. «Он перейдет к талибам, если силовики не обратят внимание на ситуацию», - сказал глава.