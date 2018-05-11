РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Два граничащих с Туркменистаном афганских уезда перешли под контроль талибов

CA-NEWS (TM) - В афганской провинции Фарьяб, которая граничит с Туркменистаном, под контроль движения «Талибан» перешли два уезда — Билчираг (Bilchiragh) и Тала Ва Барфак (Tala Wa Barfak) в провинции Баглан, сообщает местный телеканал Tolonews.

По данным телеканала, талибы заявили о захвате уезда Тала Ва Барфак в среду, 9 мая. Глава провинциального совета Баглана Сафдар Мохсени сообщил, что после нападения талибов без вести пропали около 100 человек, в том числе чиновники — глава уезда и начальник уездной полиции. Во время боевых действий талибы убили шестерых военнослужащих и 13 захватили в плен, были захвачены и некоторые транспортные средства.

В тот же день после нескольких часов столкновений под контроль талибов перешел уезд Билчираг в Фарьябе. Это подтвердил на условиях анонимности член провинциального совета. Это произошло после того, как боевики напали на посты силовиков.

Граничащий с Билчирагом уезд Гурзиван (Gorzivan) тоже находится в критической ситуации и на грани сдачи талибам, предупредил глава уезда Абдул Самад Гурзивани. Боестолкновения перекинулись на территорию этого уезда. «Он перейдет к талибам, если силовики не обратят внимание на ситуацию», - сказал глава.

print
  • Экс-глава российского движения "Таджикские трудовые мигранты" судится из-за гражданства
  • В Южном Казахстане 6 ветеранам Великой Отечественной Войны подарили «Нивы»
  • В объектив фотоловушки в Узбекистане попал экзотический бархатный кот (видео)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×